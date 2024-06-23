Erzurum’da polisleri harekete geçiren olay! Pompalı tüfekle saatlerce bekledi

Erzurum'da akşam saatlerinde elindeki pompalı tüfekle evinin kapısında bekleyen D.P. isimli genç, polisin 3 saatlik çabası sonrası teslim oldu.

Olay, D.P.'nin pompalı tüfekle ikametgahının önünde görülmesi üzerine polise ihbar edilmesiyle başladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SAATLER SONRA İKNA EDİLDİ

Apartmanın üçüncü katındaki koridor boşluğunda tüfeği boğazına tutan genç, polise babasıyla görüşmek istediğini belirtti. Polis ekipleri, yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından D.P.'yi teslim olmaya ikna etti. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, çevrede toplanan meraklı kalabalığı dağıtmak için yoğun çaba sarf etti.

D.P., teslim olduktan sonra ekip aracına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor.