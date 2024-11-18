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Giriş Tarihi: 18.11.2024 11:19

Erzurum’da pompalı tüfek skandalı! Apartmana ateş açtı sonra da…

Erzurum’da 21 yaşındaki Muhammed R.A. isimli şahıs, aracındaki pompalı tüfekle bir apartmanın balkonuna ateş açtı. İhbar üzerine Muhammed R.A. ve 2 kişi yakalandı. Genç çocuğun ifadesinde söylediği şey ise pes dedirtti… İşte olayın tüm detayları.

DHA
Erzurum’da pompalı tüfek skandalı! Apartmana ateş açtı sonra da…

Bir kişinin pompalı tüfekle dehşet saçtığı anlar, gece yarısı sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Oto sanayi sitesinde kaportacı olarak çalışan Muhammed R.A., arkadaşları Muhittin E.K. (21) ve Alican T. (22) ile otomobille Kazım Karabekir Paşa Mahallesi İhmal Cami Sokak'a geldi. Burada araçtan inen Muhammed R.A. elindeki pompalı tüfeğin namlusunu apartman dairesinin balkonuna çevirerek ateş etti.

Olay, başka bir apartmanda oturan kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, şüpheliler geldikleri otomobille uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, saçmaların 5 katlı apartmanın 4'üncü katında Muhammed A.D.'nin (23) oturduğu dairenin balkonunun penceresine isabet ettiğini belirledi.

'SARHOŞTUM, HAVAYA ATEŞ ETTİM'

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri Şükrüpaşa Mahallesi'nde suç aleti pompalı tüfekle park halindeki otomobilde yakaladı. Muhammed R.A. ilk ifadesinde, "Sarhoş olduğum için araçtan inerek havaya rastgele ateş ettim" dedi.

Ekipler, 21 suç kaydı bulunan Muhammed R.A. ve diğer 2 şüpheliyi gözaltına alarak Gürcükapı Polis Merkezi'ne götürdü.

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Erzurum’da pompalı tüfek skandalı! Apartmana ateş açtı sonra da…
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