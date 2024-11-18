Erzurum’da pompalı tüfekli saldırganlara gözaltı!

Erzurum'da gece saatlerinde bir apartmana pompalı tüfekle ateş açarak korku dolu anlar yaşatan 3 kişi, polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalandı.

Olay, Yakutiye ilçesi Gürcükapı semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hakkında 18 ayrı suç kaydı bulunan M.R.A. (21), arkadaşları M.E.K. (21) ve A.T. (22) ile birlikte araçla İhmal Cami Sokak'a geldi. Araçtan inen M.R.A., elindeki pompalı tüfekle bir apartmana rastgele ateş etmeye başladı. Şüphelilerin bu tehlikeli anları, başka bir apartmanda oturan kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay sonrası çevredeki bina sakinleri büyük korku yaşarken, şüpheliler geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu, şüpheliler Şükrüpaşa Mahallesi'nde park halindeki bir araçta yakalandı. Araçta yapılan aramada olayda kullanılan pompalı tüfek de ele geçirildi.

18 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan şüpheliler M.R.A., M.E.K. ve A.T. polis merkezine götürülürken, şüphelilerden M.R.A.'nın hırsızlık, gasp ve benzeri suçlardan 18 ayrı kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.