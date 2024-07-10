Erzurum’da sağanak sonrası sel felaketi

Erzurum'da sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketi, Horasan ve İspir ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Horasan ilçesinde Kadıcelal, Akçatoprak, Ağıllı ve çevre mahallelerde etkili olan şiddetli yağış, sele neden oldu. Mahallelerdeki dereler taşarken, Kadıcelal köyünde sele kapılan 12 büyükbaş hayvan telef oldu. Ayrıca, bazı tarım arazileri, ev ve ahırları su bastı. Belediye ekipleri, selin zarar verdiği yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.

İspir ilçesinde ise sağanak yağış sele dönüşerek, büyük çapta zarara neden oldu. İlçeye bağlı Halilpaşa, Aktaş, Kavaklı, Kümetaş, Bostancı, Gündoğdu, Pınarlı ve Sandıklı mahallelerinde dere yatağında bulunan bölgelerde sel, tarım arazilerine zarar verdi. Heyelan nedeniyle yollar tamamen sular altında kaldı ve bu mahallelerle ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yol açma ve kurtarma çalışmalarını hızla sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.