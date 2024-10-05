Erzurum’da sağlıkçılardan Gazze’ye 47 haftadır kesintisiz destek yürüyüşü

Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 47. kez sessiz yürüyüş düzenledi.

Lalapaşa Camisi önünde bir araya gelen grup, ellerinde taşıdıkları dövizlerle Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından medrese önünde dua edildi ve grup adına Dr. Yusuf Çiftçi basın açıklaması yaptı. Dr. Çiftçi, Gazze'deki savaşın 52 haftadır sürdüğünü hatırlatarak, kendilerinin de 47 haftadır bu zulme karşı sessiz bir direniş sergilediklerini belirtti. İsrail'in, askeri başarısızlığının bedelini masum sivillere ve çocuklara ödettiğini vurgulayan Çiftçi, "Gazze bu savaşı kazandı, hem Allah'ın hem de insanların rızasını kazandı. Şehit edilen 500 masum insan, zalimin karşısında kazandı. 'Çocuklar ölüyor, yetişemiyoruz' diyen doktorlar, bombalı saldırıda parçalanma korkusuyla uzuvlarına isimlerini yazan çocuklar ve anestezi olmadan ameliyat olanlar bu savaşı kazandı" dedi.



Açıklamanın ardından bir çocuk, Gazze ile ilgili yazdığı şiiri okudu ve etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

"Filistinli Çocuklar İçin Çiz" Etkinliği

Yakutiye Medresesi'nde, İHH İnsani Yardım Vakfı Erzurum Şubesi tarafından Filistinli çocuklara destek amacıyla "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" adlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklar, aileleriyle birlikte Türk ve Filistin bayrakları, kalp ve çiçek motifleri çizerek dayanışmalarını gösterdiler. Guaj, pastel ve sulu boyaların kullanıldığı bu etkinlikte minikler, Gazze'deki kardeşlerine sevgi dolu mesajlar gönderdi.