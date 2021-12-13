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Giriş Tarihi: 13.12.2021 17:00

Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişiden 3'ü öldü, 3'ü yaralandı

AA
Erzurum’da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişiden 3’ü öldü, 3’ü yaralandı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Nizamettin Yalvaç'ın kullandığı 25 LT 597 plakalı otomobil, ilçenin Kavurmaçukuru Mahallesi'ndeki yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karla kaplı şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Cemalettin Yalvaç, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Nizamettin Yalvaç'ın yanı sıra araçtaki Yaren, Zülküf, Furkan ve Berat Güneş ise yaralandı.

Ambulans helikopterle olay yerinden alınıp Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan sürücü ile Yaren Güneş de buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aşkale Devlet Hastanesinde tedavileri süren diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişiden 3'ü öldü, 3'ü yaralandı
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