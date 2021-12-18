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Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:32 Son Güncelleme: 18.12.2021 10:35

Erzurum'da şaşkına çeviren olay! Yüzünde kan elinde bıçakla dolaşıp 'birini bıçakladım' dedikten sonra polis saatlerce yaralı aradı ama...

DHA
Erzurum’da şaşkına çeviren olay! Yüzünde kan elinde bıçakla dolaşıp ’birini bıçakladım’ dedikten sonra polis saatlerce yaralı aradı ama...

Erzurum'da alkollü şahıs deyim yerindeyse ortalığı birbirine kattı. Gece geç saatlerde elinde bıçak yüzünden kan akan şahıs, "3 kişiyle kavga ettim, birini bıçakladım” dedi. Alkollü şahsın ifadesi üzerine çevredeki metruk binalarda yaralı arayan polis aramalardan sonuç alamayınca alkollü şahsın kendini yaraladığını belirledi.

Erzurum'da gece geç saatlerde elinde bıçak, yüzünden yaralı alkollü kişi, "3 kişiyle kavga ettim, birini bıçakladım" deyince polis ekipleri metruk binalarda yaralı aradı. Aramalarda olumsuz bir duruma rastlamayan polis ekipleri, bu kişinin kendisini yaraladığını belirledi.

Olay, Yakutiye ilçesi Aşağı Mumcu Caddesi'nde meydana geldi.

İsminin Suat olduğu belirtilen kişi, bir elektrikçi dükkanının önüne gelerek 3 kişiyle kavga ettiğini, birisini bıçakla yaraladığını iddia ederek polisi aramalarını istedi.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bu kişinin elindeki bıçağı alarak tedavisi için ambulansa götürdü.

Yüzünden akan kanla ambulansa giden Suat adlı kişi, polislere kavga sırasında birini yaraladığını söyledi.

POLİS YARALI ARADI

Bunun üzerine polis ekipleri, bölgede ve metruk binalarda saatlerce yaralı aradı.

Olumsuz bir duruma rastlamayan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden alkollü kişinin kavga etmediğini, girdiği metruk binada bıçakla kendisini yaraladığını tespit etti.

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Erzurum'da şaşkına çeviren olay! Yüzünde kan elinde bıçakla dolaşıp 'birini bıçakladım' dedikten sonra polis saatlerce yaralı aradı ama...
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