Erzurum’da şaşkına çeviren olay! Yüzünde kan elinde bıçakla dolaşıp ’birini bıçakladım’ dedikten sonra polis saatlerce yaralı aradı ama...

Erzurum'da gece geç saatlerde elinde bıçak, yüzünden yaralı alkollü kişi, "3 kişiyle kavga ettim, birini bıçakladım" deyince polis ekipleri metruk binalarda yaralı aradı. Aramalarda olumsuz bir duruma rastlamayan polis ekipleri, bu kişinin kendisini yaraladığını belirledi.