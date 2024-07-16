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Giriş Tarihi: 16.7.2024 12:53 Son Güncelleme: 16.7.2024 13:18

Erzurum'da şiddetli yağış ve sel hayatı olumsuz etkiledi

Erzurum'da şiddetli yağışlar özellikle ilçelerde sele dönüştü ve yaşamı felç etme noktasında getirdi. Yağışların ardından Horasan ilçesinde obruğa düşen bir inek, zorlu bir çalışma ile kurtarılabildi. Öte yandan meteoroloji Erzurum ve çevre iller için yeni bir uyarıda daha bulundu.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da şiddetli yağış ve sel hayatı olumsuz etkiledi

Erzurum'da son üç gündür etkili olan şiddetli yağışlar, özellikle ilçelerde sele neden olarak hayatı olumsuz etkiledi. İspir, Tortum, Uzundere, Narman, Oltu, Olur, Horasan ve Pasinler ilçelerinde sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınalar ciddi hasarlara yol açtı.

Horasan ilçesinde yoğun yağışların ardından oluşan obruğa düşen bir inek, iş makineleri kullanılarak zorlu bir çalışmayla kurtarıldı. Heyelan nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarında mahsur kalırken, taşan dereler ve sel suları vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Erzurum merkezinde ve ilçelerde yaşanan yağışlar, günlük yaşamı felç etme noktasına getirirken, yetkililer sel ve heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Selden etkilenen bölgelerdeki hasarın tespiti ve onarımı için çalışmalar başlatıldı.

METEOROLOJİDEN BİR UYARI DAHA

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum, Bayburt, Ardahan çevrelerinde saat 13:00-ile 21:00 arasında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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Erzurum'da şiddetli yağış ve sel hayatı olumsuz etkiledi
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