Erzurum’da suya kapılan bebek 5 gün sonra bulundu

Erzurum'un Tortum ilçesinde, 5 gün önce meydana gelen heyelanda aracın akarsuya düşmesi sonucu kaybolan bebeğin cansız bedeni Tortum Gölü'nün girişindeki sazlık alanda bulundu.

Erzurum'un Pehlivanlı Mahallesi'nde bulunan Oponsor Deresi'nde 13 Temmuz akşamı meydana gelen heyelan, bir aileyi trajediye sürükledi. Heyelan nedeniyle hafif ticari aracın Tortum Çayı'na düşmesi sonucu kaybolan 8 aylık bebek, yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulundu.

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi'nde, 13 Temmuz akşamı meydana gelen heyelan sonrası Tortum Çayı'na düşen hafif ticari araçta kaybolan 8 aylık bebeğin cesedine ulaşıldı. Olayın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ve itfaiye personeli yoğun bir arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalara iki arama kurtarma köpeği de destek verdi. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, 8 aylık bebeğin cesedi Tortum Gölü'nün girişindeki sazlık alanda bulundu.

Bebeğin cenazesi, gerekli incelemelerin yapılması için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Heyelan faciasının yaşandığı akşam, akarsuya düşen araçta bulunan Suriye uyruklu anne hayatını kaybetmiş, 8 aylık bebeği ise kaybolmuştu.