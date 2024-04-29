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Giriş Tarihi: 29.4.2024 09:37 Son Güncelleme: 29.4.2024 09:40

Erzurum’da takla atan araçta can pazarı! 3 ölü, 2 ağır yaralı

Erzurum'un Narman ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da takla atan araçta can pazarı! 3 ölü, 2 ağır yaralı

Erzurum'un Narman ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yusuf Koç (65) idaresindeki otomobil, Narman-Tortum kara yolunda kontrolden çıkarak takla attı. Araç, yaklaşık 100 metrelik mesafeden tali yola düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtaki Güven Külekçi (56) ve Veysel Koç'un (65) kaza yerinde öldüğünü belirledi. Sürücü Koç da ambulansla hastaneye sevk edildiği esnada hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan E.K. (47) ile B.K. (49) sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılarının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Erzurum’da takla atan araçta can pazarı! 3 ölü, 2 ağır yaralı
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