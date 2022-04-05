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Giriş Tarihi: 5.4.2022 11:04 Son Güncelleme: 5.4.2022 11:05

Erzurum’da terör operasyonu: 6 gözaltı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Erzurum’da terör operasyonu: 6 gözaltı

PKK terör örgütüne yönelik şehit yapılanmalarında operasyonlar devam ediyor. Gözaltına alınanların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Erzurum Emniyeti gerçekleştirilen teknik takip ve istihbarat çalışmaları sonucu 'terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü mensuplarına yardım, yataklık yapmak' suçlamaları ile 6 kişiyi göz altına aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde sabah saatlerinde Erzurum'un Hınıs,Tekman ve Palandöken ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonda aralarında HDP ilçe başkanlığı yapan bir kişinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların evlerinde örgüt döküamnları ile bazı kaçak silahları bulundu.

Gözaltına alınanların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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Erzurum’da terör operasyonu: 6 gözaltı
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