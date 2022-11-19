Haberler Yaşam Haberleri Erzurum’da TOKİ kura heyecanı
Giriş Tarihi: 19.11.2022 14:19 Son Güncelleme: 19.11.2022 14:39

Erzurum’da TOKİ kura heyecanı

Erzurum’da TOKİ tarafından yaptırılacak olan toplam 2 bin 500 sosyal konut için kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekimi sonrası hak sahipleri belirlendi.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Erzurum’da TOKİ kura heyecanı

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi için Erzurum'da kuralar çekildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bünyesinde başlatılan 250 bin sosyal konut hamlesi ile Erzurum'da hak sahiplerine verilecek olan 2 bin 500 konutun kuraları çekildi. Erzurum Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen kura çekimleri noter huzurunda ve canlı yayında yapıldı.

Erzurum merkezde bin 120, Hınıs'ta 158, Oltu'da 200 ve İspir'de 77 konut için merkezden 26 bin 838, Hınıs için bin 100, Oltu için bin 55 ve İspir için de 921 başvuru yapıldı. Kura çekimi sırasında vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yaşanırken kurada ismi çıkan vatandaşlar büyük bir sevinç yaşadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Peş peşe 3. indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
SON DAKİKA: TOKİ kura çekimi için Bakanlık yeni takvimi paylaştı! İşte il il TOKİ kura sonuç tarihleri ve sayıları
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu!
SON DAKİKA | Taksim saldırısının kilit ismi için flaş gelişme! Patlama olmadan kaçışı başladı
TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ YAYINDA 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte 17 - 28 Kasım 2022 güncel kura takvimi
SON DAKİKA | Bakan Koca müjdeyi verdi! Sağlık Bakanlığı Personel alımı için Başvuru Kılavuzları İŞKUR'a gönderildi
Yalı Çapkını 9. bölüm izle full HD! 18 Kasım 2022 YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE TEK PARÇA
Yalı Çapkını 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı, fragmanda ne oluyor? Star TV ile YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA| Enflasyon verileri ile SSK ve Bağ-Kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Kasım 2022 emekli zammı son durum
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurum’da TOKİ kura heyecanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA