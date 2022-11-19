Erzurum’da TOKİ kura heyecanı

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi için Erzurum'da kuralar çekildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bünyesinde başlatılan 250 bin sosyal konut hamlesi ile Erzurum'da hak sahiplerine verilecek olan 2 bin 500 konutun kuraları çekildi. Erzurum Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen kura çekimleri noter huzurunda ve canlı yayında yapıldı.

Erzurum merkezde bin 120, Hınıs'ta 158, Oltu'da 200 ve İspir'de 77 konut için merkezden 26 bin 838, Hınıs için bin 100, Oltu için bin 55 ve İspir için de 921 başvuru yapıldı. Kura çekimi sırasında vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yaşanırken kurada ismi çıkan vatandaşlar büyük bir sevinç yaşadı.