Erzurum’da Tortum Gölü’ne giren çocuk kayboldu

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan serinlemek için girdiği Tortum Gölü'nde kaybolan 16 yaşındaki çocuğu arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, Uzundere ilçesinin Balıklı Mahallesi'nde bulunan Tortum Gölü'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte göle giden Bedirhan Kotan, serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra Kotan'ın gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve komando timleri sevk edildi. Bot yardımıyla göle açılan ekipler, kayıp gencin bulunması için su altında ve yüzeyinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Göl kenarında bekleyen dalgıçların yanı sıra, köylüler de balık ağlarıyla arama çalışmalarına katıldı. Erzurum'dan gelen dalgıç ekibi de bölgeye ulaşarak çalışmalara dahil oldu. Bedirhan Kotan'ın ailesi ve arkadaşları, olay yerinde endişeli bir şekilde arama kurtarma çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyor.

Yetkililer, arama çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirterek, en kısa sürede Bedirhan Kotan'a ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Gölde kaybolan genç için yapılan çalışmalar, çevredeki vatandaşlar tarafından da yakından takip ediliyor.