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Giriş Tarihi: 27.7.2022 14:32 Son Güncelleme: 27.7.2022 14:35

Erzurum'da trafik kazasında kadın polis öldü, uzman çavuş eşi ve oğlu yaralandı

Elazığ’da görev yapan Uzman Çavuş Beşir Aydoğan ve polis memuru eşi Hilal Aydoğan, Trabzon’a tayinleri çıktı. Tayinden önce memleketleri Rize’ye gitmek isteyen çift, Erzurum’da kaza yaptı. Kazada polis memuru Hilal Aydoğan hayatını kaybetti.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Erzurum’da trafik kazasında kadın polis öldü, uzman çavuş eşi ve oğlu yaralandı

Uzman çavuş Beşir Aydoğan yönetimindeki otomobil, Erzurum-Çat-Bingöl karayolunun Konaklı Kayak Merkezi Kavşağı yakınlarında, önce kar direğine sonrasında ise yol kenarındaki yönlendirme levhası direğine çarptı. Araçta bulunan Uzman Çavuş Aydoğan'un eşi polis memuru Hilal Aydoğan kazada hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ve 1 yaşındaki oğlu ise kazadan yaralı halde kurtarıldı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hilal Aydoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı baba ile bebeğin hastanedeki tedavisi sürüyor. Elazığ'da görevli Beşir ve Hilal Aydoğan çiftinin Trabzon'a tayinlerinin çıktığı ve tatil için memleketleri Rize'ye gittikleri öğrenildi.

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Erzurum'da trafik kazasında kadın polis öldü, uzman çavuş eşi ve oğlu yaralandı
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