Erzurum’da üzerine buz kütlesi düşen genç hayatını kaybetti

Erzurum'da önceki gece saatlerinde üzerine kar kütlesi düşen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Arif Talat Algın yoğun bakımda yaşam savaşını kaybetti.

24 Aralık gecesi Erzurum Lalapaşa Mahallesi 1. Sümbül Sokak'ta yaşanan olayda, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi Arif Talat Algın'ın (22) üzerine yürürken bir binanın çatısından kar ve buz kütleleri düştü. Üzerine kar kütlelerinin düşmesiyle birlikte yere yığılan Algın, çevredekilere fark etmesiyle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Algın, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

REKTÖRDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı: "Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Edebiyat Fakültesi öğrencimiz Arif Talat Algın kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm Atatürk Üniversitesi camiasına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Evladımızın ruhu şad, mekanı cennet olsun."