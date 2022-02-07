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Giriş Tarihi: 7.2.2022 13:21

Erzurum'da yolcu otobüsünde belinde eroinle yakalandı!

AA
Erzurum’da yolcu otobüsünde belinde eroinle yakalandı!

Erzurum'da, yolcu otobüsünde beline sarılı halde 3 kilo 50 gram eroinle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki polis kontrol noktasında batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapanlara yönelik denetimlerine devam ediyor.

Çalışmalar esnasında bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, şüpheli M.S.H'nin beline sarılı halde 3 kilo 50 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.S.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerce ayrıca kentte son bir haftada düzenlenen 13 ayrı operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan 24 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 11 kilo 651 gram skunk, 412 gram Afyon sakızı, 119,58 gram metamfetamin, 52,6 gram esrar, 11 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 13 kartuş, 2 sallama ve 1 bıçak ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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Erzurum'da yolcu otobüsünde belinde eroinle yakalandı!
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