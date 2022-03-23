Erzurum’da zincirleme kaza: Ekipler bölgeye koştu!

Polis ekiplerince soğuk havaya rağmen itilerek yola alınan araçlar daha sonra çekici yardımıyla kaldırıldı. Aynı bölgede yolun kayganlaşması nedeniyle şarampole devrilen bir otomobildeki 2 kişi de etrafı tipi yüzünden kar dolan araçta mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan 2 kişi güvenli bölgeye alındı.