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Giriş Tarihi: 14.4.2023 16:56 Son Güncelleme: 14.4.2023 17:59

Erzurum’daki cinayetin şüphelisi, Tekirdağ’da yakalandı

Erzurum’da husumetlisine ateş açarak husumetlisinin arkadaşını öldüren Hacı Güler, 19 gün sonra Erzurum Emniyetinin kurduğu özel ekiple Tekirdağ’da bir büfenin bodrum katında saklanırken yakalandı.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Erzurum’daki cinayetin şüphelisi, Tekirdağ’da yakalandı

Erzurum'un Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi 4'üncü Canan Sokak'ta 26 Mart günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda Yusuf Y. otomobiliyle giderken, ağabeyi Abdi Y. (34) ile husumetli olan Haci Güler'i gördü. Aracını durduran Yusuf Y. ile Güler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Güler, belinden çıkardığı silahı Yusuf Y.'ye doğrultup ateşledi. Kurşun, Yusuf Y.'nin kullandığı otomobilin yolcu koltuğunda oturan Ebubekir Akın'a isabet etti. Olay yerinden uzaklaşmak için aracına binen Yusuf Y., arkadaşı Ebubekir Akın'ın yüzünden vurulduğunu fark edip, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü. Akın, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde 7 Nisan'da yaşamını yitirdi.

BİN 350 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDI

Polis, Yusuf Y.'nin ifadesi doğrultusunda adresini belirlediği Haci Güler'in Erzurum'daki evine baskın yaptı. Ancak Güler bulunamadı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, istihbarat ekiplerinin de desteğiyle teknik ve fiziki takip başlattı. Oluşturulan özel ekip, şüpheli Hacı Güler'in Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde saklandığını belirledi. Erzurum'dan bin 350 kilometre uzaklıktaki Çerkezköy'e giden özel ekip, baskın yaptığı evden kaçan şüpheli Hacı Güler'i saklandığı büfenin bodrumunda yakaladı. Şüphelinin Erzurum'a getirileceği bildirildi.

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Erzurum’daki cinayetin şüphelisi, Tekirdağ’da yakalandı
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