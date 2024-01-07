Haberler Yaşam Haberleri Erzurumlu Aşık Ruhani vefat etti
Giriş Tarihi: 7.1.2024 11:55 Son Güncelleme: 7.1.2024 13:25

Erzurumlu Aşık Ruhani vefat etti

Asırladır süre gelen aşıklık geleneğinin yaşayan hazinelerinden "Erzurumlu Aşık Ruhani" mahlaslı Mustafa Temel, vefat etti.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurumlu Aşık Ruhani vefat etti

Aşıklık geleneğinin önemli isimlerinden biri olan Aşık Ruhani, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. "Bakın Belki Gelen Babamdı" gibi yüzlerce esere imza atmış olan Aşık'ın ölümü tüm Erzurumluları derinden üzdü.

Edinilen bilgiye göre, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşayan Temel, akşam saatlerinde evinde vefat etti. Ömrünün son günlerine kadar aşıklık geleneğinin yaşatılması için mücadele veren Temel, 1931'de dünyaya geldiği Tortum'da toprağa verilecek. Halk ozanının cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Tortum Merkez Camiinden kaldırılıp, Çamlıca Mahallesinde defnedilecek.

Anadolu'nun kadim geleneği olan aşıklık ile henüz 9-10 yaşlarında tanışan ve ilk eserlerini, dünyaya geldiği Tortum ilçesine bağlı Çamlıca köyünde veren Temel, ilki Kars olmak üzere yurt içinde 66 şehirde konser verdi. Temel, biri Yunus Emre Sevgi Yılı'nda olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlendirmesiyle Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'ya turneye gitti. Görme engelli Temel, geleneğin en önemli isimlerinden olmayı başarmış ve birçok aşık yetiştirmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı: Terör hedefleri yerle bir! 15 hedef imha
İstanbul’a ana muhalefet lideri değil belediye başkanı seçeceğiz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Üniversiteli Gökçe'nin şüpheli ölümü! Evinde ölü bulundu
Sapır sapır dökülüyorlar
Başkan Erdoğan'dan Bağımsız Filistin Devleti mesajı: Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız
Filistin’i kana boyayan mektup: Balfour Deklarasyonu
İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Meteorolojiden o iller için sarı kod!
TAİK’te yeni dönem ve Blinken ziyaretinin gündemi
İsrail askeri Filistinli öğrencilerle alay etti: Artık asla mühendis olamayacaksınız
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurumlu Aşık Ruhani vefat etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA