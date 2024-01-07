Erzurumlu Aşık Ruhani vefat etti

Aşıklık geleneğinin önemli isimlerinden biri olan Aşık Ruhani, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. "Bakın Belki Gelen Babamdı" gibi yüzlerce esere imza atmış olan Aşık'ın ölümü tüm Erzurumluları derinden üzdü.

Edinilen bilgiye göre, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşayan Temel, akşam saatlerinde evinde vefat etti. Ömrünün son günlerine kadar aşıklık geleneğinin yaşatılması için mücadele veren Temel, 1931'de dünyaya geldiği Tortum'da toprağa verilecek. Halk ozanının cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Tortum Merkez Camiinden kaldırılıp, Çamlıca Mahallesinde defnedilecek.

Anadolu'nun kadim geleneği olan aşıklık ile henüz 9-10 yaşlarında tanışan ve ilk eserlerini, dünyaya geldiği Tortum ilçesine bağlı Çamlıca köyünde veren Temel, ilki Kars olmak üzere yurt içinde 66 şehirde konser verdi. Temel, biri Yunus Emre Sevgi Yılı'nda olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının görevlendirmesiyle Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'ya turneye gitti. Görme engelli Temel, geleneğin en önemli isimlerinden olmayı başarmış ve birçok aşık yetiştirmişti.