Erzurumlu iş insanından Narin’i bulana 2 milyon lira ödül

Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya (38), Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın bulunması için önemli bir adım attı. Narin'i sağ olarak bulan ya da yerini bildiren kişiye 2 milyon lira ödül vereceğini açıklayan Kaya, küçük kızın bir an önce ailesine kavuşması için dua ettiklerini belirtti.

Narin Güran, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan Yüksel ve Arif Güran çiftinin altı çocuğundan tek kızlarıydı. İlkokul 3. sınıf öğrencisi olan Narin'in kaybolmasıyla birlikte başlatılan arama çalışmaları hala devam ediyor. Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran bu olayda, Narin'in sağ salim bulunması için sosyal medyada birçok kişi destek mesajları ve paylaşımlar yaparken, Ferit Kaya da arama çalışmalarına maddi destek sağlamak amacıyla bu ödülü koyduğunu belirtti.

"Tek duamız, Narin'in sağ salim bulunması"

Turizm ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve Erzurum'un Karayazı ilçesinde doğup büyüyen Ferit Kaya, Narin Güran'ın ailesinin yaşadığı acıyı derinden hissettiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Narin'in kaybolması hepimizi derinden etkiledi. Ailesinin kızlarının fidye için kaçırılmış olabileceğini düşündüğünü duyduk. Biz de bu zor süreçte Güran ailesine destek olmak istiyoruz. Narin'i bulan ya da yerini bildirene 2 milyon lira ödül verme kararı aldık. İnşallah Narin sağ salim bulunur ve ailesine kavuşur. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın."

Kaya, çocukların mutluluğu için uzun süredir çeşitli sosyal projeler yürüttüğünü de ekleyerek, "Yaklaşık 10 yıldır Erzurum'un Karayazı ve çevre ilçelerinden çocukları minibüslerle Erzurum'a getirip, tarihi yerleri gezdiriyoruz. Onların yüzündeki tebessüm, bizim en büyük mutluluğumuz. Şimdi tek duam, Narin'in sağ olarak bulunması ve yeniden ailesiyle birlikte mutlu bir hayat sürmesi" dedi.