Erzurum’un asırlık çınarı Aliye Nine son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi ve sosyal medyada paylaşılan samimi konuşmalarıyla Türkiye'nin gönlünde taht kuran 101 yaşındaki Aliye Göger, tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aliye Nine'nin vefat haberinin ardından ailesine ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.

HAYALİ GERÇEK OLMUŞTU

Geçtiğimiz ay Vali Mustafa Çiftçi'nin girişimleri ve hayırsever bir iş insanının desteğiyle Aliye Nine'nin en büyük arzusu olan umre ziyareti gerçekleşmişti. Komşusunun gönüllü refakatiyle kutsal topraklara giden Aliye Göger, dönüşünde mutluluğunu, "Allah dualarımı kabul etti, Rabbim beni oraya gönderdi" sözleriyle dile getirmişti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Aliye Nine'nin cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta dualarla toprağa verildi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aliye Nine'nin naaşını mezarına kadar taşıdı ve defin sırasında Kur'an-ı Kerim okudu. Cenazeye çok sayıda Erzurumlu da katılarak bu asırlık çınarı uğurladı.

ERDOĞAN HAYRANLIĞIYLA TANINIYORDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgiyle bilinen Aliye Göger, bir röportajında, "Tayyip Paşamız Erzurum'a geldiğinde kendisini görme şansı buldum. Ellerinden öptüm, o da benim ellerimden öptü. Benden bir isteğim olup olmadığını sordu. Onu görmek benim için yeterdi. Keşke bir kez daha görebilsem" demişti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a her gün dua ettiğini ifade eden Aliye Nine, "Allah onu başımızdan eksik etmesin" sözleriyle gönülleri fethetmişti.