Eş cinayeti sanığı için ’Suçunun sonuçlarını tam algılayamaz’ raporu



CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce düzenlenen raporda, sanık Vedat Emekdar hakkında 'eşi kasten öldürme' suçuna karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamadığı vurgulandı. İddianamede, sanığın ifadelerine de yer verildi. Sanığın savcılıkta verdiği ifadede; eşinin kendisini aldattığını düşündüğü, bu nedenle de anlık sinirle elindeki çakıyı birkaç kez sapladığını söylediği belirtildi. Daha sonra kendi bileklerini kestiğini, kurban için aldığını söylediği tahrayı balkondan attığını, olay sonrası eşinin ölüp, ölmediğine bakmadığını anlattığı da yer aldı. Akıl sağlığı açısından herhangi bir tedavi görmediğini ve ilaç kullanmadığını belirten Emekdar'ın, "Olay böyle olmasaydı iyiydi ama oldu" dediği de iddianamede yer buldu.



'RAPORU DİKKATE ALIN' TALEBİ

Toplanan deliller ve alınan ifadeleri ışığında savcı, Vedat Emekdar'ın, savunmasında eşinin kendisini aldattığını iddia ettiğini ancak dosya kapsamında bilgi sahibi beyanları ve kamera görüntüleri ile söylediklerinin doğrulanmadığını belirtti. Rapora da dikkat çeken savcı, Emekdar'ın 'eşi kasten öldürme' suçuna karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamadığını, bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azaldığını kaydetti. Sanığın 'Akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. Ancak bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur' maddesi kapsamında yargılanması gerektiği vurgulandı.