Eş kâbusuna indirimli onama

İstanbul Kartal
'da yaşayan Derya Elbasan
, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 20 yıllık eşinden boşanmak için dava açtı. Davayı bekleyen iki çocuk annesi kadın, geçen yıl haziran ayında işine giderken eşi tarafından sokak ortasında darp edildi. Hatta iddiaya göre Erol Elbasan
eşine silah çekti. İki kez tetiğe bastı ama silah tutukluk yaptı. Derya Elbasan ölümden bu şekilde kurtuldu, ancak feci şekilde darp edilmekten kurtulamadı. Onu vücudunda ve ruhunda yaralarla bırakan eş tutuklandı. Hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemede "Pişmanım" dedi. Eşinden ve tüm kadınlardan özür dilediğini söyledi.
MAHKEMEYE ANLATAMADI
Derya Elbasan ise pişmanlık savunmasına inanmadığını dile getirdi. Hâkime "Dışarı çıktığında yarım kalan işini tamamlayacaktır" dedi. 11 yıl hapisle yargılanan kocaya alt sınırdan ceza verip indirim uygulayan mahkeme, hükümle birlikte tahliye kararı da verdi. 3 ay 2 gün cezaevinde kalan Erol Elbasan'ın, eşinin evine 500 metreden fazla yaklaşmamasına hükmedildi.
İTİRAZ EDİLDİ AMA...
Bu durum, daha önce böyle bir olayı yaşayan kadının "500 metre korur mu?" sorusunu da akıllara getirirken karara itiraz edildi. "Ensendeyim, yaşamın ve ölümün elimde" diyerek eşine kâbusu yaşatan adamın cezasına itiraz edilse de sonuç değişmedi. 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezası onandı. Elbasan, kalan cezası için yeniden cezaevine gönderildi.