Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Eş kâbusuna indirimli onama
Giriş Tarihi: 8.10.2021

Eş kâbusuna indirimli onama

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Eş kâbusuna indirimli onama

Boşanmak isteyen eşini sokakta darp edip, tetik çeken Erol Elbasan 11 yıl hapisle yargılandı. “Pişmanım” dedi, “iyi halden” indirim aldı; ‘500 metre yaklaşmama’ cezası verildi

İstanbul Kartal'da yaşayan Derya Elbasan, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 20 yıllık eşinden boşanmak için dava açtı. Davayı bekleyen iki çocuk annesi kadın, geçen yıl haziran ayında işine giderken eşi tarafından sokak ortasında darp edildi. Hatta iddiaya göre Erol Elbasan eşine silah çekti. İki kez tetiğe bastı ama silah tutukluk yaptı. Derya Elbasan ölümden bu şekilde kurtuldu, ancak feci şekilde darp edilmekten kurtulamadı. Onu vücudunda ve ruhunda yaralarla bırakan eş tutuklandı. Hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemede "Pişmanım" dedi. Eşinden ve tüm kadınlardan özür dilediğini söyledi.

MAHKEMEYE ANLATAMADI
Derya Elbasan ise pişmanlık savunmasına inanmadığını dile getirdi. Hâkime "Dışarı çıktığında yarım kalan işini tamamlayacaktır" dedi. 11 yıl hapisle yargılanan kocaya alt sınırdan ceza verip indirim uygulayan mahkeme, hükümle birlikte tahliye kararı da verdi. 3 ay 2 gün cezaevinde kalan Erol Elbasan'ın, eşinin evine 500 metreden fazla yaklaşmamasına hükmedildi.

İTİRAZ EDİLDİ AMA...
Bu durum, daha önce böyle bir olayı yaşayan kadının "500 metre korur mu?" sorusunu da akıllara getirirken karara itiraz edildi. "Ensendeyim, yaşamın ve ölümün elimde" diyerek eşine kâbusu yaşatan adamın cezasına itiraz edilse de sonuç değişmedi. 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezası onandı. Elbasan, kalan cezası için yeniden cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eş kâbusuna indirimli onama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA