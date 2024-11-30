Eş katili kocadan pişkin savunma

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Feray Balkan, annesi Eda Balkan'ı ziyaret etmek için 8 Mart 2024'de Adana'ya geldi. 1 yıl önce astsubay eşi Seçkin Ergü'den boşanan Feray Balkan, çocukları Asya (12) ve oğlu Aliş (4) ile gezdikten sonra annesinin evine döndü. Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmana giren Balkan, ardından eski eşinin binaya girdiğini fark etti. Çocuklarının asansöre bindiren Balkan, eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Ergü'nün beylik tabancası ile vurduğu Feray Balkan hayatını kaybetti. Yakalanan katil koca tutuklandı.

Adana 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan açılan davanın karar duruşmasında Seçkin Ergü, "Bu olayı kasıtlı yapmadım. Olayın olduğu günün Dünya Kadınlar Günü olması tamamen tesadüf. Zaten böyle bir şey yapan insan o günde mi yapar? Çok pişmanım. Tüm kadınlarımızdan ve insanlıktan özür diliyorum" diyerek kendini savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Seçkin Ergü'yü, Feray Balkan'ı tasarlayarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.