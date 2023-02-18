Eş katili Şengil ağırlaştırılmış müebbet aldı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Mihriban Altürk, şiddet gördüğü gerekçesiyle 2 çocuğunun babası Metin Şengil'e boşanma davası açtı. Geçen yıl 15 Nisan günü bir araya gelen çift, 28 Nisan'da görülecek olan duruşmada anlaşarak boşanmaya karar verdi. 21 Nisan günü akşam saatlerinde kızı T.Ş. ve kız kardeşi ile Yeşilova Mahallesi'nde yürüyen Mihriban Altürk, eşi Metin Şengil'in pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırıda saçmaların isabet ettiği Mihriban Altürk ile kızı T.Ş. yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Mihriban Altürk, kurtarılamadı. T.Ş. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayda 2 gün sonra polise teslim olan Metin Şengil, çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak adam öldürme', 'Boşandığı eşi kasten öldürmek', 'Alt soya karşı hayati tehlike geçirmesine sebebiyet verecek nitelikte silahla kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.
Metin Şengil hakkında Şırnak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Şengil davanın 3'üncü duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Mihriban Altürk'ün ailesi ve tarafların avukatları katıldı.
Savcılık mütalaasında 'Tasarlayarak adam öldürme', 'Boşandığı eşi kasten öldürmek', 'Alt soya karşı hayati tehlike geçirmesine sebebiyet verecek nitelikte silahla kasten yaralama' suçlarından cezalandırılmasını ve kaçma şüphesinden dolayı sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Savcılık mütalaasından sonra taraflar mütalaaya karşı savunma yaptık.
Metin Şengil yaptığı savunmada; "Eşimi kasten öldürmedim. Sadece eşimi kaçırmak için oraya gittim. Bu doğrultuda hareket ettim. Bu dünyada eşimi herkesten çok seviyorum. 1 mermide 60 adet saçma bulunmaktadır. Çocuğuma bir tane saçma denk gelmiş. Onu öldürmek istemem söz konusu değildir. Eşim beni çağırmasa yemin ediyorum ki oraya gitmezdim. Ben Antalya'da iken eşim bana geri dönmem için baskı yapmıştır. Eşimi çok seviyordum. Savcılık mütalaasını kabul etmiyorum" dedi.
Mihriban Altürk'ün babası Abdülkerim Altürk; "Bu adam bütün yalanlarını avukatlarına anlatmış. 6 ay uzaklaştırma kararı vardı. Bu adam yalancıdır. Torununun sırtında halen 6 saçma vardır. Çocuk tuvaletini yaparken 3 tane saçma düşmüştür" dedi.
Mihriban Altürk'ün Avukatı Fatma Nur Aksoy; "Daha önce söz edilen telefonlarda sanık lehine değerlendirilebilecek hiçbir şey yoktur. Konuşmaların tümü çocuklarla ilgilidir. Şengil'in daha önce söylediği kendisi ile ilgili video görüntüleri de telefonda yok. Mütalaanın bu doğrultuda değerlendirilmesini talep ediyoruz. Haksız tahrik indirimi almaması gerekiyor. Tüfeği gitar kutusuna koyarak oraya gitmesi suçu tasarlayarak yaptığının ispatıdır. Haksız tahrik yükümlülüklerinden faydalanacağı bir fiil söz konusu değildir" dedi.
Altürk'ün Avukatlarından Aycan İrmez ise; "Cinayetin şekline bakınca bu tasarlayarak yapılmış bir eylemdir. Tasarlayarak, planlayarak yapılmış bir eylemdir. Sanık suçtan kurtulmak için maktule iftira atmaktadır. Herhangi bir indirimden yararlanmak için yapıyor. Biz indirimden yararlanmamasını talep ediyoruz. İndirim verilerek ceza verilmesi bu tür suçluları cesaretlendirecektir" dedi. Mahkeme heyeti verilen aranın ardından kararını açıkladı.
Sanık Metin Şengil'e Mihriban Altürk yönünden sanığa 'Eşe karşı tasarlayarak insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Kızı Tuana'ya yönelik ise 'Altsoya karşı öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi, ancak suç teşebbüs aşamasında kaldığı için 20 yıl cezaya çevrildi.
Mahkeme çıkışı açıklamalarda bulunan Mihriban Altürk'ün avukatı Fatma Nur Aksoy; "Sanık Metin Şengil hakkında takipçisi olduğumuz Mihriban Altürk dosyasında eşe karşı tasarlayarak kasten insan suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Ayrıca müşterek çocuk olan Tuana Şengil'e yönelik ffilinden dolayıda 'Müşterek çocuğa karşı insanı öldürmeye teşebbüs fiilinden' ceza verildi. Savcının mütalaasıda bu yöndeydi. Bizimde talebimiz bu yöndeydi. Tabiki bunlar mihriban'ı geri getirmiyor ancak son dönemlerde artan kadın cinayetleri de düşünüldüğü zaman en azından bu yerinde verilen cezaların caydırıcı olabileceğini ümit ediyoruz" dedi.
Avukat Aycan İrmez ise; "Bugün Mihriban Altürk'ün katledildiği ve çocuğunun da kasten insan öldürmeye teşebbüsten mağdur olduğu dosyanın takipçisiydik. Bugün karar çıktı. Gerçekten bir nebzede olsa içimizi ferahlatan bir karar çıktı. Hiçbir indirime gidilmeden Mihriban'a yönelik gerçekleştirmiş olduğu eyleme yönelik ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı sanık. Kızına yönelikte ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı ama suç teşebbüs aşamasında kaldığı için 20 yıla indirildi. Her ne kadar sanığın avukatı bu tipik bir kadın cinayeti değildir dese de bize göre bu tipik bir kadın cinayetidir. Sanığın daha önce tasarlayarak ve planlayarak bu cinayeti işlediği açıkça ortadadır. Eminiz bu tür kararlar en azından bu suçlamalara yönelik olan sanıkların bu suçlardan caydırabileceklerinin açıkça göstergesidir. Biz özellikle kadın cinayetleri olan yargılamalarda bu tür kararları bekliyoruz. Bu tür kararların en azından bir nebzede olsun içimizi ferahlattığını belirtmek istiyorum" dedi.