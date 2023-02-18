Eş katili Şengil ağırlaştırılmış müebbet aldı

Metin Şengil hakkında Şırnak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Şengil davanın 3'üncü duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Mihriban Altürk'ün ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

Savcılık mütalaasında 'Tasarlayarak adam öldürme', 'Boşandığı eşi kasten öldürmek', 'Alt soya karşı hayati tehlike geçirmesine sebebiyet verecek nitelikte silahla kasten yaralama' suçlarından cezalandırılmasını ve kaçma şüphesinden dolayı sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Savcılık mütalaasından sonra taraflar mütalaaya karşı savunma yaptık.

Metin Şengil yaptığı savunmada; "Eşimi kasten öldürmedim. Sadece eşimi kaçırmak için oraya gittim. Bu doğrultuda hareket ettim. Bu dünyada eşimi herkesten çok seviyorum. 1 mermide 60 adet saçma bulunmaktadır. Çocuğuma bir tane saçma denk gelmiş. Onu öldürmek istemem söz konusu değildir. Eşim beni çağırmasa yemin ediyorum ki oraya gitmezdim. Ben Antalya'da iken eşim bana geri dönmem için baskı yapmıştır. Eşimi çok seviyordum. Savcılık mütalaasını kabul etmiyorum" dedi.

Mihriban Altürk'ün babası Abdülkerim Altürk; "Bu adam bütün yalanlarını avukatlarına anlatmış. 6 ay uzaklaştırma kararı vardı. Bu adam yalancıdır. Torununun sırtında halen 6 saçma vardır. Çocuk tuvaletini yaparken 3 tane saçma düşmüştür" dedi.