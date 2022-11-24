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Giriş Tarihi: 25.11.2022

Eş katiline ağır müebbet

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Eş katiline ağır müebbet
Rize'de 10 Haziran'da 32 yaşındaki eşi Özlem Dursun'u darp ederek öldüren ve fotoğraflarını çekip eşinin annesi ve arkadaşlarına gönderen Ramazan Dursun (38) Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Dursun, "Kıskançlık yüzünden tartıştık. Alkol ve uyuşturucunun etkisiyle eşimi darp ettim. Bilerek öldürmedim, çok seviyordum. Pişmanım" dedi. Dursun'a "Eşe karşı kasten eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Yaralama ve özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından ise 5 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

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Eş katiline ağır müebbet
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