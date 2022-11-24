Eş katiline ağır müebbet

Rize'de 10 Haziran'da 32 yaşındaki eşi Özlem Dursun'u darp ederek öldüren ve fotoğraflarını çekip eşinin annesi ve arkadaşlarına gönderen Ramazan Dursun (38) Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Dursun, "Kıskançlık yüzünden tartıştık. Alkol ve uyuşturucunun etkisiyle eşimi darp ettim. Bilerek öldürmedim, çok seviyordum. Pişmanım" dedi. Dursun'a "Eşe karşı kasten eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Yaralama ve özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından ise 5 yıl 1 ay hapis cezası verildi.