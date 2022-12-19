Eş katiline ağır müebbet istendi

Olay, 3 Ağustos tarihinde ilçeye bağlı İçeri Çumra Mahallesinde meydana geldi. Bayram Süner, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 'eşimi evde bulamadım' diyerek kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan ekipler 4 çocuk annesi Süner'i evin ambar kısmında kanlar içerisinde buldu. Fadim Süner'in öldüğü tespit edilirken, gözaltına alınan Bayram Süner suçunu itiraf etti. Süner çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'FADİM'İ ELEKTRİK ÇARPTI DEMİŞ'

Cinayetle ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede katil zanlısı Bayram Süner hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Fadim Süner'in annesi Fadimana ve babası Ramazan Şahin'in ifadelerine de yer verildi. Aile, "Kızımız daha önce eşinden gördüğü şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı aldı. Olay günü torunumuzun düğün öncesi hazırlıkları olması nedeniyle kızımızın arayıp daveti üzerine sabah 09:30 sıralarında Konya'dan İçeriçumraya yola çıktık. Yoldayken damat panikli bir konuşma tonuyla bizi arayarak "Fadim kayıp, Fadim kayıp" dedi. Damadı ilk kez bu şekilde panik halde gördük. İçeriçumrada bulunan kızımızın evine geldiğimizde kızımızı bahçede bulunan ambarın içinde yatarken gördük. Damat elektrik çarptı dedi" diye anlattılar.

'ÖLDÜRÜP TARLAYA GİTMİŞ'

İddianamede olayın nasıl gerçekleştiği ise şu sözlerle anlatıldı: "Fadim Süner'in et almak için ambara gittiği, arkasından ambara giden Bayram Süner'in ruhsatsız tabancası ile eşine iki el ateş edip öldürdüğü, daha sonra kapıyı üzerine kilitledikten sonra tarlaya gittiği, bir süre sonra ise geri gelip karakolu arayarak eşi hakkında kayıp ihbarında bulunduğu, suç aleti tabancayı ise bir kuyuya attığı" belirtildi.