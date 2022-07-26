Eş katiline ağırlaştırılmış müebbet

BENZİN DÖKÜP YAKMAYA ÇALIŞMIŞ

İddianamede ifadesine yer verilen çiftin kızı müşteki N.K, anne ve babası arasında geçimsizlik olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: "Daha önce babam annemin üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Bu olay üzerine annem bizi de alarak evden ayrılmaya karar verdi. Babam sürekli annemi ve bizi öldürmekle tehdit ediyordu. Olayın yaşandığı gün annem ve ben pazar alışverişi yapmaya gitmiştik. Yolda eve doğru yürürken babamı gördük. Annem bana 'O tarafa bakma' diye uyarıda bulundu. Eve yaklaştığımız sırada babamın elinde tüfekle bize yaklaştığını gördüm. Kendisine 'Sakın sıkma' diye yalvarmama rağmen beni iterek anneme doğru ateş etti. Ben o sırada ayağa kalkıp tekrar babamın eline sarıldım fakat yine anneme doğru, yakın mesafeden direkt kafasına ateş etti. Babam anneme ateş ettikten sonra elindeki tüfekle zeytinliğe doğru kaçtı. Kendisinden şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum."