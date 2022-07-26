Eş katiline ağırlaştırılmış müebbet

Adana'da geçtiğimiz Mart ayında boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi Fadime K.'yi pompalı tüfekle öldüren Rahmi K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ifadesi bulunan çiftin kızı N.K, anne ve babası arasında geçimsizlik olduğunu anlatarak: "Daha önce babam annemin üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Babam sürekli annemi ve bizi öldürmekle tehdit ediyordu. Babamın elinde tüfekle bize yaklaştığını gördüm. Kendisine 'Sakın sıkma' diye yalvarmama rağmen beni iterek anneme doğru yakın mesafeden ateş etti. Kendisinden şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. İddianamede, "Tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen tutuklu Rahmi K.'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde, 21 Mart'ta boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi Fadime K.'yi (44) pompalı tüfekle öldüren Rahmi K. (46) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, çift arasındaki sorunlar anlatıldı. Fadime K.'nin eşiyle çeşitli problemler yaşadığı ve bu nedenle olaydan bir süre önce kadının 2 kızı ile ayrı evde kaldığı iddianamede belirtildi.
CİNAYETİ TASARLAYARAK İŞLEDİ
İddianamede, elde edilen deliller ve tanık anlatımları doğrultusunda sanığın uzun zamandır tehdit ve hakaretlerde bulunduğu eşini öldürmeye karar verdiği, olaydan iki gün önce pompalı tüfek ve fişeklerini satın aldığı, bunları da Fadime K.'nin kaldığı evin yakınındaki ormana sakladığı bildirildi. Olay günü eşi Fadime K.'nin evine yaklaştığı sırada sokakta pompalı tüfekle öldürüp kaçtığı anlatılan Rahmi K.'nin, suçta kullandığı silahı cinayet öncesi temin etmesinin "eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğinin" anlaşılmasını ortaya çıkardığı iddianamede kaydedildi. İddianamede, UYAP sorgulamasında da sanık hakkında çok sayıda soruşturma kaydının olduğu bilgisine yer verildi.
BENZİN DÖKÜP YAKMAYA ÇALIŞMIŞ
İddianamede ifadesine yer verilen çiftin kızı müşteki N.K, anne ve babası arasında geçimsizlik olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: "Daha önce babam annemin üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Bu olay üzerine annem bizi de alarak evden ayrılmaya karar verdi. Babam sürekli annemi ve bizi öldürmekle tehdit ediyordu. Olayın yaşandığı gün annem ve ben pazar alışverişi yapmaya gitmiştik. Yolda eve doğru yürürken babamı gördük. Annem bana 'O tarafa bakma' diye uyarıda bulundu. Eve yaklaştığımız sırada babamın elinde tüfekle bize yaklaştığını gördüm. Kendisine 'Sakın sıkma' diye yalvarmama rağmen beni iterek anneme doğru ateş etti. Ben o sırada ayağa kalkıp tekrar babamın eline sarıldım fakat yine anneme doğru, yakın mesafeden direkt kafasına ateş etti. Babam anneme ateş ettikten sonra elindeki tüfekle zeytinliğe doğru kaçtı. Kendisinden şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum."
YARGILANMAYA BAŞLANACAK
İddianamede, "Tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen tutuklu Rahmi K.'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.