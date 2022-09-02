Eş katiline ağırlaştırılmış müebbet

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 17 Haziran 2021 günü bir süredir ayrı yaşadığı eşini, temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda 21 bıçak darbesiyle bıçaklayarak öldüren şahıs, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.İnegöl ilçesinde okulda temizlik görevlisi olarak çalışan eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İnegöl 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Atalay Doğan ve tarafların avukatları ile yakınları katıldı. Son savunmasını yapan sanık, pişman olduğunu söyleyerek cezasında indirim istedi. Kararı açıklayan mahkeme, herhangi bir haksız tahrik indirimi uygulamayarak Atalay Doğan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Öldürülen Bircan Doğan'ın ailesinin avukatı Mehmet Yılmaz, "Verilen bu kararla en başta Bircan Doğan'ın ruhunun huzura erdiğini düşünüyoruz. Adalete olan inancımız daha da arttı. Ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerinin sona ermesi için bu kararın emsal teşkil etmesini talep ediyoruz" dedi. Kadının annesi Emine Günay, "Adalet yerini buldu. Benim ateşim sönmez ama adalet yerini buldu" derken, babası İlhan Günay ise, "Adalet yerini buldu, adalete teşekkür ederim" dedi.