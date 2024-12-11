Eş katiline ağırlaştırılmış müebbet talebi

Konya'da özel bir eğitim kurumunda fen bilgisi öğretmeni olarak çalışan 2 çocuk annesi Ebru Küçüktaşdemir (47), geçen 25 Ekim akşamı bir öğrencisine özel ders vermeye gittiği evin önünde, 3 yıl önce evlendiği ve 1.5 aydır ayrı yaşadığı ikinci eşi Abdullah Küçüktaşdemir (45) tarafından 22 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Tutuklanan zanlı hakkında, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Abdullah Küçüktaşdemir hakkında 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.İddianamede katil zanlısı Küçüktaşdemir'in eğitim fakültesindeki eğitimini yarıda bıraktığı, üniversite mezunu olmamasına rağmen yıllardır özel dershanede Türkçe öğretmenliği yaptığı kaydedildi.İddianamede Abdullah Küçüktaşdemir'in, tüm uyarılara rağmen eşini defalarca bıçakladığı belirtildi.Zanlının engel olmak isteyen kişilere, 'Ölmediyse, can çekişiyorsa bir iki daha vurayım, ölsün' dediği belirtildi.