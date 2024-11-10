Eş katiline iyi hal indirimi yok

Vahşet, geçtiğimiz yıl 31 Ağustos günü Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı kırsal İnsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Kasaplık yapan Hüseyin Akbulut 3 çocuğunun annesi eşi Zeliha Akbulut'u kendisini aldattığını ileri sürerek çocuklarının gözü önünde önce bıçaklayıp daha sonra ruhsatsız tabancası ile vurarak öldürdü. Daha sonra teslim olan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hüseyin Akbulut hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Akbulut'a cezasında herhangi bir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararda, katil zanlısına neden haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmamasına gerekçe olarak, iddialarını ispatlayamaması gösterildi.