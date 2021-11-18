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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Eş katiline, iyi hal ve haksız tahrik indirimi

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Eş katiline, iyi hal ve haksız tahrik indirimi
İstanbul Üsküdar'da Kasım 2017'de eşi Asiye Aykan'ın sevgilisi olduğunu düşündüğü Mehmet Yılmaztürk'ü servis aracında silahla yaralayıp, eşini de öldüren Yılmaz Aykan hakkında verilen indirimli ceza, ilginç bir gerekçeyle Yargıtay'dan döndü. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, ikiliyi yüzleştirmek üzere plan yapıp buluşma ayarlayan, sonrasında cinayet işleyen Yılmaz Aykan ile ilgili "haksız tahrik var" diyerek bir cezasını müebbetten 20 yıla, diğer cezasını da "iyi hal" gerekçesiyle 10 yıldan 7 yıl 6 aya indirdi. Yılmaz Aykan, yakalandığında "Onurlu bir yaşam için bunu yaptım" demişti.

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Eş katiline, iyi hal ve haksız tahrik indirimi
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