Haberler Yaşam Haberleri Eş kurbanı Şule toprağa verildi, katil koca tutuklandı
Giriş Tarihi: 20.5.2022 16:58 Son Güncelleme: 20.5.2022 17:06

Eş kurbanı Şule toprağa verildi, katil koca tutuklandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Eş kurbanı Şule toprağa verildi, katil koca tutuklandı

Diyarbakır’da boşanma aşamasındaki eşi Şule Akdeniz Tartuk’u annesinin evinde boynundan bıçaklayarak öldüren Erkan Tartuk, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bir çocuk annesi genç kadın, yakınları tarafından toprağa verilirken, Tartuk çiftinden de geriye düğünlerinden mutluluk fotoğrafları kaldı.

Diyarbakır'da yaklaşık 2,5 yıl önce Erkan Tartuk ile evlenen ancak daha sonra yaşanan şiddetli geçimsizlik nedeniyle 21 yaşındaki Şule Akdeniz Tarkut, Yenişehir ilçesindeki annesinin evine yerleşti. Eşinden ayrı yaşadıktan sonrada zaman zaman tartışan Tartuk çifti karşılıklı anlaşarak boşanma davası açtı.

Önceki gün eşinin yaşadığı annesinin evine giden Ekan Tartuk, kayınvalidesinin de evde olmadığı sırada ayrı yaşadığı eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli koca, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile genç kadını boynundan yaraladı. Bir çocuk annesi talihsiz Şule Akdeniz Tartuk, olay yerinde kan kaybı nedeniyle hayatını kaybederken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Erkan Tartuk, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Yaşanan tartışma sırasında bıçakla eşini yaraladığını ve daha sonra öldüğünü öğrendiğini belirten Erkan Tartuk, sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Şule Akdeniz Tartuk yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından toprağa verilirken, Tartuk çiftinde ise düğünlerinden geriye mutluluk fotoğrafları kaldı.

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Eş kurbanı Şule toprağa verildi, katil koca tutuklandı
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