Eş zamanlı ‘torbacı’ operasyonu! 1’i yabancı uyruklu 6 gözaltı

Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1'i yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda ise 76 gram metamfetamin, 57 gram esrar, 32 adet sentetik ecza, 30 adet ecstacy, 5 gram bonzai, 2 adet hassas terazi, bir miktar eroin ve sihirli mantar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 650 TL ele geçirildi.

Yakalanan 6 zanlı emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.