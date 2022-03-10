Haberler Yaşam Haberleri Eş zamanlı ‘torbacı’ operasyonu! 1’i yabancı uyruklu 6 gözaltı
Giriş Tarihi: 10.3.2022 16:57 Son Güncelleme: 10.3.2022 17:16

Eş zamanlı ‘torbacı’ operasyonu! 1’i yabancı uyruklu 6 gözaltı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Eş zamanlı ‘torbacı’ operasyonu! 1’i yabancı uyruklu 6 gözaltı

Uşak’ta ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 1’i yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1'i yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda ise 76 gram metamfetamin, 57 gram esrar, 32 adet sentetik ecza, 30 adet ecstacy, 5 gram bonzai, 2 adet hassas terazi, bir miktar eroin ve sihirli mantar, suçtan elde edildiği değerlendirilen 650 TL ele geçirildi.

Yakalanan 6 zanlı emniyete götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Eş zamanlı ‘torbacı’ operasyonu! 1’i yabancı uyruklu 6 gözaltı
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