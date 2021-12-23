Haberler Yaşam Haberleri Eş zamanlı Zehir-2" operasyonu kapsamında Kırıkkale'de denetlendi
Giriş Tarihi: 23.12.2021 11:47 Son Güncelleme: 23.12.2021 12:26

Eş zamanlı Zehir-2" operasyonu kapsamında Kırıkkale'de denetlendi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Eş zamanlı Zehir-2 operasyonu kapsamında Kırıkkale’de denetlendi

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinesinde, ülke genelinde başlatılan "Zehir-2" operasyonu kapsamında Kırıkkale'de denetim gerçekleştirildi.

Yasa dışı içki imalathanesi ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adrese yönelik operasyon kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan ekipler, alkol satışı yapan 20 iş yerini denetledi.

Belge ve ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrollerini yapan ekipler, iş yeri sahiplerine sahte içki satmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Ekipler, bandrolsüz, menşei belli olmayan, merdiven altı imal edilmiş ürünlerden uzak durulmasının, şüphelenilen ürünlerle ilgili ihbarda bulunulmasının önemli olduğunu vurguladı.

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Eş zamanlı Zehir-2" operasyonu kapsamında Kırıkkale'de denetlendi
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