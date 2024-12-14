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Giriş Tarihi: 14.12.2024 17:18 Son Güncelleme: 14.12.2024 17:59

Esad'a soykırım suç duyurusu "İnterpol yakalasın, cezalandırılsın"

13 yıl boyunca sivillere bomba yağdıran katil Esad ve diğer sorumlular hakkında soykırım yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Gülden Sönmez tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, Sednaya Cezaevi’nde ortaya çıkan suçlar gerekçe gösterilerek Esad ve sorumluların İnterpol tarafından yakalanarak cezalandırılmaları istendi. Gülden Sönmez, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden (UCM) bir heyet göndererek Sednaya’da ve cezaevleri etrafındaki toplu mezarlarda delil incelemeleri yapmasını isteyeceklerini söyledi.

YUSUF ÖZDEMİR YUSUF ÖZDEMİR
Esad’a soykırım suç duyurusu İnterpol yakalasın, cezalandırılsın

Avukat Gülden Sönmez, Sednaya Cezaevi'ne girilmesiyle beraber ortaya çıkan suçlar ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sednaya'da cesedi bulunan Mazen Hamada başta olmak üzere orada işkence gören, hayatta olan yada hayatını kaybeden kişiler, tecavüz mağduru Suriyeli kadınlar, Sednaya'dan çıkan Türk Vatandaşları dahil olmak üzere mağdurlar adına şikayet gerçekleştiren Avukat Gülden Sönmez, Sednaya'da tespit edilen görüntüleri, fotoğraf, video ve belgeleri delil olarak gösterdi.

DELİLLER UCM'YE SUNACAK

Gülden Sönmez, Aralık 2024'de gelişen olaylar ve ortaya çıkan yeni durum ve deliller ile ilgili ilave çalışma başlattıklarını, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yeni deliller sunacaklarını, Beşar Esad dahil olmak üzere suçlular hakkında tutuklama kararı talep edeceklerini, yeni sunulan delillerle yargılamanın başlamasını talep edeceklerini ayrıca UCM'den bir heyet göndererek Sednaya'da ve cezaevleri etrafındaki toplu mezarlarda delil incelemeleri yapmasını isteyeceklerini söyledi.

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Esad'a soykırım suç duyurusu "İnterpol yakalasın, cezalandırılsın"
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