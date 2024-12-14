Esad'a soykırım suç duyurusu "İnterpol yakalasın, cezalandırılsın"

Avukat Gülden Sönmez, Sednaya Cezaevi'ne girilmesiyle beraber ortaya çıkan suçlar ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sednaya'da cesedi bulunan Mazen Hamada başta olmak üzere orada işkence gören, hayatta olan yada hayatını kaybeden kişiler, tecavüz mağduru Suriyeli kadınlar, Sednaya'dan çıkan Türk Vatandaşları dahil olmak üzere mağdurlar adına şikayet gerçekleştiren Avukat Gülden Sönmez, Sednaya'da tespit edilen görüntüleri, fotoğraf, video ve belgeleri delil olarak gösterdi.

DELİLLER UCM'YE SUNACAK

Gülden Sönmez, Aralık 2024'de gelişen olaylar ve ortaya çıkan yeni durum ve deliller ile ilgili ilave çalışma başlattıklarını, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yeni deliller sunacaklarını, Beşar Esad dahil olmak üzere suçlular hakkında tutuklama kararı talep edeceklerini, yeni sunulan delillerle yargılamanın başlamasını talep edeceklerini ayrıca UCM'den bir heyet göndererek Sednaya'da ve cezaevleri etrafındaki toplu mezarlarda delil incelemeleri yapmasını isteyeceklerini söyledi.