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Giriş Tarihi: 22.2.2023 17:33 Son Güncelleme: 22.2.2023 17:52

ESADEM afetle mücadele psikolojik canlı destek hattı başlattı

Eyüpsultan Belediyesi Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi (ESADEM), yaşanılan afetin olumsuz psikolojik etkilerini azaltmak, bu konuda vatandaşlara en iyi ve en etkili şekilde destek olmak amacıyla Afetle Mücadele Psikolojik Canlı Destek Hattı başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
ESADEM afetle mücadele psikolojik canlı destek hattı başlattı

Kahramanmaraş merkezli 4 ayrı depremde afetin olumsuz psikolojik etkilerini azaltmak için Eyüpsultan Belediyesi Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi (ESADEM) Afetle Mücadele Psikolojik Canlı Destek Hattı başlattı.

HAFTA İÇİ HER GÜN 09:00–17:00 SAATLERİ ARASINDA

ESADEM psikologları Canlı Destek Hizmeti kapsamında hafta içi her gün 09:00 ile 17:00 saatleri arasında görev yapıyor.

3–17 YAŞ ARASI İLE 18 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLAR İÇİN İKİ AYRI HAT

Psikologlar, Canlı Destek Hattı'nda 3 ile 17 yaş arası bireyler için 0537 980 41 72 numaralı telefon hattından hizmet veriyor. 18 yaş üzeri için ise 0530 166 43 26 numaralı telefon hattından psikolojik destek sağlanıyor. Canlı Destek Hattı'nda yaşanabilecek yoğunluk durumunda ise hizmetin aksamaması için Tele Seans Canlı Destek Hizmeti kuruldu.

YOĞUNLUK DURUMUNDA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN BAŞVURU KAYDI OLUŞTURUN

Vatandaşlar yoğunluk yaşandığı durumda https://esadem.eyupsultan.bel.tr adresinden Tele Seans başvuru kaydı oluşturabilecek, başvurunun ardından uzmanlar en kısa sürede kendilerine dönüş sağlıyorlar.

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ESADEM afetle mücadele psikolojik canlı destek hattı başlattı
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