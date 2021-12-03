Haberler Yaşam Haberleri ESAY ekibi yangına müdahale eğitimi aldı
Giriş Tarihi: 3.12.2021 19:37 Son Güncelleme: 3.12.2021 19:37

ESAY ekibi yangına müdahale eğitimi aldı

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
ESAY ekibi yangına müdahale eğitimi aldı

Eyüpsultan Afet Yönetimi (ESAY) ekibi, Orman Gönüllüsü Eğitimlerine katıldı

Eyüpsultan Belediyesi Eyüpsultan Afet Yönetimi (ESAY) ekibi, Yangın Güvenlik Eğitimi ve Orman Yangınları Gönüllüsü Eğitimlerine katıldı.
ESAY ekibi öncelikle Bahçelievler İBB İtfaiye Eğitim Merkezi'nde yapılan Yangın Güvenlik Eğitimi'ne katıldı. ESAY ekibine, İBB İtfaiye Eğitim Merkezi'nde teorik ve uygulamalı olarak 3 günlük temel yangın eğitimi verildi.


ESAY ekibi ayrıca Orman Yangınları Gönüllüsü Eğitimlerine katıldı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ESAY ekibine Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında uygulamalı ve teorik olarak Yangın Gönüllüsü Eğitimi verildi. Eğitimde özellikle orman yangınlarının çıkmasına etken olan şeyler, orman yangınlarına müdahale ederken dikkat edilmesi gereken hususlar ve orman yangınlarına müdahalede sırasında yapılması gerekenler konular anlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Asgari ücret ile birlikte tüm gözler o kararda! Bütün maaşlar artabilir
SON DAKİKA | Kira artış oranı Aralık 2021 belli oldu: Kira zam oranı hesaplama nasıl yapılıyor?
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Fedakâr sağlıkçıların zammı 1 Ocak’tan itibaren geçerli
Son dakika haberi: AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti! Bir süredir tedavi görüyordu
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları psikolojik bandı kıracak mı? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 3 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Merkez Bankası'ndan dövize müdahale
CHP'li meclis üyeleri sus pus oldu! Yalova Belediyesi'nde bu kez de şaibeli arsa devri skandalı
Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele dönemi! Stokçuluk yapana 500 bin lira ceza
SON DAKİKA | Enflasyon-kur-faiz sarmalı kırılacak: Yeni Bakan yeni reçete!
SON DAKİKA | 4 yabancı kurum birden Türkiye için revizeye gitti! Güçlü gelen rakamlar sonrası harekete geçtiler
ARKADAŞINA GÖNDER
ESAY ekibi yangına müdahale eğitimi aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA