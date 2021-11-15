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Giriş Tarihi: 15.11.2021 17:12 Son Güncelleme: 15.11.2021 17:52

Eşe dayak, polise saldırı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Eşe dayak, polise saldırı

Bursa’da sokak ortasında eşi A.A ile tartışmaya başlayan ve işi şiddete kadar çeviren 49 yaşındaki Murat A, olaya müdahale eden polislere de uzun süre direndi. Güçlükle etkisiz hale getirilen adam hastaneye götürüldüğü sırada camları da kırdı.

İnegöl'ün Yunus Emre Mahallesi Diş Hastanesi mevkiinde yolda yürüyen Murat A. ve eşi A.A sokak ortasında bağırarak kavga etmeye başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, kadının canından endişe ederek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin üzerine yürüyerek zorluk çıkaran şahıs güçlükle etkisiz hale getirildi. Poli aracına bindirilen Murat A, doktor raporu alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirildiği sırada yeniden saldırganlaşan şahıs polise saldırmaya çalışıp hastane kapısının camlarını yumrukla kırdı. Ekipler, saldırganı yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Saldırgan ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Eşe dayak, polise saldırı
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