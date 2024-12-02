Eşek şakası dehşeti yaşattı

Bünyan İlçesi Fatih Mahallesi'nde arkadaşlarıyla maç yaptıktan sonra sohbet etmek için fırına giden B.Ç'nin arkadaşı elektrikli fırının içine girdi. Arkadaşının çıkmasıyla B.Ç'de fırına girip çıkmak istedi. Ancak bu sırada arkadaşları B.Ç'nin üzerine kapıyı kilitleyip fırını çalıştırdı.

ELİ VE YÜZÜ YANDI

Yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlatan B.Ç; "arkadaşlarımla maç yaptıktan sonra fırına gittik. Burada bir süre sohbet ettikten sonra arkadaşlarımdan biri fırının içine girip tekrar çıktı. Bende merak edip içeri girince arkadaşlarım kapıyı üzerime kapattı. Açmak istesem de kapı açılmadı. Daha sonra fırın çalıştı ve dönmeye başladım. Sonra kapüşonumu kafama çekip ellerimi cebime soktum. Fırının ısısı artınca tekrar kapıyı açmaya çalıştım. Bu sırada elim ve yüzüm yandı" dedi.

"HASTANEDE ÜZERİME ÇAY DÖKÜLDÜ DE"



Bir süre sonra arkadaşlarının kendisini fırından çıkardığını ve hepsinin telaşlandığını belirten B.Ç; "Fırından çıkınca bir süre kendimden geçmişim. Arkadaşlarım hastaneye giderken beni 'üzerime çay döküldü de' diye tembihlediler. Bu olay nedeniyle birkaç gün kendime gelemedim. Hastanede ellerimi ve yüzümü sardılar" diye konuştu.