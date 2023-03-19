Eşek sırtında gerçekleşen hayal

Almanya'da yaşayan Ersin Bilge'nin (59), ilkokulda kitap ve defterlerinin eksikliği yüzünden öğretmeninin "Seni eşek sudan gelene kadar döverim" sözünün üzerine, büyüdüğünde, eşek sırtında köy köy dolaşarak, çocuklara kitap ve kırtasiye malzemesi dağıtmaya karar verdi. 2019'da doğup büyüdüğü Erzincan'ın Çayırlı ilçesine dönen Bilge, hayalini gerçeğe dönüştürdü. Çayırlı'nın 13 köyünde başlattığı ve Ardahan, Kars, Burdur, Niğde, Aksaray, Konya, Trabzon, Artvin'de devam ettirdiği projede, son olarak Tunceli Pülümür ve Erzincan Altınbaşak köylerini gezdi. Bilge, eşek sırtına yüklediği sepete kitap ve kırtasiye malzemeleri doldurarak, öğrencilere dağıtıyor.