Haberler Yaşam Haberleri Eşek Sütü Haram Mı? Diyanet'e Göre Eşek Sütü İçmek Helal Mi, Günah Mı, Hükmü Ne?
Giriş Tarihi: 16.11.2022 14:11 Son Güncelleme: 16.11.2022 14:13

Eşek Sütü Haram Mı? Diyanet'e Göre Eşek Sütü İçmek Helal Mi, Günah Mı, Hükmü Ne?

Eşek sütü haram mı sorusu, bu sütü tüketme niyetinde olanların araştırdığı konulardan biridir. Eşek sütünün kanser ve çeşitli mide rahatsızlıklarına çok iyi geldiği yönünde araştırmalar vardır. Bu nedenle eşek sütüne talep de oluşmuştur. Hal böyle olunca eşek sütü içilir mi şeklinde araştırma yapanların sayısı da artmıştır. Din İşleri Kurulu da konu ile ilgili gerekli açıklamaları yapmıştır. Eşek sütü helal mi sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Eşek Sütü Haram Mı? Diyanet’e Göre Eşek Sütü İçmek Helal Mi, Günah Mı, Hükmü Ne?

Eşek sütü haram mı diye düşünüyorsanız konuyu Kur'an ve hadis kaynakları üzerinden incelemeniz gerekir. Bunun yanında eşek sütü içilir mi sorusuna cevap aranırken diyanet kaynaklarını da karıştırmanızda fayda vardır. Konu ile ilgili hassasiyeti olan kişiler, kısa bir araştırmadan sonra merak ettiği hususa cevap bulabilirler. Eşek sütü üretiminin bu denli artması ile konu da gündemde yer işgal etmeye başlamıştır. Eşek sütü helal mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Eşek Sütü Haram Mı?

Eşek sütü, son dönemde ticareti yapılan ve birçok hastalığa şifa olduğu düşünülen bir besindir. Bu kapsamda kurulmuş birçok üretim tesisi vardır. Konu ile ilgili hususun merak edilmesi üzerine Din İşleri Yüksek Kurulu fetva yayınlamıştır. Söz konusu fetvada bir hayvanın sütünün içilip içilmesinde kıstasın etinin yenmesi olduğu vurgulanmıştır. Yani eşeğin eti haram olduğundan sütünün içilmesinin de caiz olmadığı değerlendirmesi yapılmıştır.
Kurul tarafından yapılan değerlendirmede hastalığın tedavi edilmesi hususu ayrıca belirtilmiştir. Herhangi bir hastalığın tedavisi için helal maddelerden üretilmiş bir ilaç yoksa doktor tavsiyesi üzerine eşek sütünün tüketilmesi mubah görülmüştür. Meşru tedavi yöntemlerinin uygulanması söz konusu ise eşek sütünün tüketilmesi caiz değildir.

Eşek Sütü İçilir Mi?

Günümüzde eşek etinin hastalık tedavisinde yaygın olarak kullanıldığı görülür. Bu kapsamda uzman kişilerin de tavsiyeleri dikkat çeker. Eşek sütünün içeriğinde yoğun şekilde kurşun, cıva ve kükürt bulunur. Söz konusu elementler, sütün fazla tüketilmesi durumunda alerjik reaksiyonlara sebep olur. Hatta belli bir oranın üzerinde tüketilmesinin zehirlenmeye varan sonuçlarının olacağına da dikkat çekilir. Kanserden mide rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa iyi geldiği söylenen eşek sütünün tüketilmesinde dikkatli olmakta fayda vardır.

Eşek Sütü Helal Mi?

Eşek sütünün helal olup olmadığı ile ilgili değerlendirmenin hayvanın etine göre yapılması genel kabul gören görüştür. Eşek eti haram olduğundan sütünün de haram olduğu yönünde değerlendirme yapılmıştır. Fakat din âlimleri, hastalık tedavisinde, yani zaruret halinin söz konusu olduğu durumlarda eşek sütünün içilmesini caiz görmüşlerdir.

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Eşek Sütü Haram Mı? Diyanet'e Göre Eşek Sütü İçmek Helal Mi, Günah Mı, Hükmü Ne?
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