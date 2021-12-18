Eşek ve sıpa kelimeleri hakaret sayıldı

Yargıtay, mahkeme sırasında tartıştığı kişiye 'eşek, sıpa' kelimelerini söyleyen kişi hakkında verilen beraat hükmünü bozdu. Tartışma sırasında karşısındaki kişiye hakaret ettiği iddia edilen genç hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık, "Ben ona eşek sıpası değil, eşek, sıpa dedim" dedi. Mahkeme, 'Eşek, sıpa' kelimelerinin hakaret olmadığını gerekçe göstererek sanığın beraatine karar verdi. Davacı kararı temyiz edince dosya Yargıtay 4. Ceza Dairesi'ne gitti. Yargıtay, söz konusu kelimelerin 'hakaret' sayılmasına hükmederek beraat kararını bozdu.