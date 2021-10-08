Esen Bebe ile anneliğe hazırlandılar

BEBEK DOSTU ŞEHİR ESENLER



Esenler Belediyesi'ni Bebek Dostu Şehir olarak görmek istediğini söyleyen Esenler Beledi Başkanı M. Tevfik Göksu, proje ile ilgili şunları söyledi:



"Esenler'de 10 yıldır yürüttüğümüz bir uygulama var. Esenler'de doğum yapan annelerimize 'Esen Bebe' adını verdiğimiz çantalarımızdan hediye veriyorduk. Bunu biraz daha genişleterek hem çantamızın içeriğini güncelledik hem de farklı değerler katmak istedik. Hem Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik kategorisinde hem de AB kökenleri çevresinde kentler değişik dostluklarla tanımlanır. Genç, yaşlı, çevre ve bebek dostu kentler diye tanımlanmak isteniyor. Tanımlar, insan merkezi üzerinden yapılıyor. Bu çerçevede biz de Esenler olarak beşeri ilişkilerde insanın ihyası ile ilgili ödüller almış bir belediyeyiz. Şimdi de bu ödüllerimizi taçlandıracak yeni kategoride bir mücadelenin içine giriyoruz. Bebek Dostu Şehirler kategorisi. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen hem Dünya Sağlık Örgütü hem de UNICEF tarafından da desteklenen bu tip kategorilerde müracaatlarımızı yaptık bu anlamda birkaç ay içerisinde Esenler Belediyesi'ni Bebek Dostu Şehir olarak taçlandırmak istiyoruz. Bu bağlamda annelerin doğumdan sonra emzirme sürecinde onlara katkı sağlamak, doğumdan önce 'Anne Oluyorum' eğitimleri, bu eğitimlerle ilgili onlara verilecek destekler hem Esenler Kadın Doğum Hastanemiz hem de Esenler Medipol Hastanemiz annelerimize destek verecekler."