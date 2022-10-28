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Giriş Tarihi: 28.10.2022 14:04 Son Güncelleme: 28.10.2022 14:05

Esenler Sanayi Sitesi’ndeki patlama böyle gerçekleşmiş: İş yeri sahibi konuştu!

İstanbul Başakşehir'de bulunan İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde bir iş yerindeki patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. İş yeri sahibi Mehmet Naci Kayın, "Doğalgazlı bir araç vardı, üzerinde tüpleri vardı. Onları hurdaya vermek için hurdacı çağırmış rahmetli ustamız. Bir cahillik yapmışlar taşla kesmeye kalkışmışlar" diye konuştu...

DHA
Esenler Sanayi Sitesi’ndeki patlama böyle gerçekleşmiş: İş yeri sahibi konuştu!

İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde saat 10.00 sıralarında tamir bakımı sırasında patlama yaşandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
Patlamanın yaşandığı iş yerinin sahibi Mehmet Naci Kayın "Ben başka bir işyerimdeydim. Doğalgazlı bir araç vardı, üzerinde tüpleri vardı. Onları hurdaya vermek için hurdacı çağırmış rahmetli ustamız. Bir cahillik yapmışlar taşla kesmeye kalkışmışlar. Araç 5-6 yıldır yatıyordu. Çalışma ruhsatımız vardı iznimiz vardı. Yaralılarla ilgileneceğiz yaralıların biri 40-45 yaşlarında, birisi de 30-35'li yaşlarda. Hurdacıyı tanımıyorum. Çok üzgünüm sabah bana cuma mesajı atmıştı, ustam. Aile, arkadaş gibiydik" dedi.

"SANAYİ YIKILDI SANDIK BAŞIMIZI YERE EĞDİK"

Görgü tanığı Serdar Akyüz ise, "Otobüslerin doğalgaz tüpleri bunlar hurdacılar çalışıyordu her yere fırladı. Sanayi yıkıldı sandık. Başımızı yere eğdik bir şeyler düşüyordu" diye konuştu.

Bir başka görgü tanığı de, "Gazlı arabalar için yukarıda tavanda büyük tüpler olur. Hurdacılar mı almaya çalıştı bilmiyorum ama bir gaz sıkışması oldu ve bomba gibi patladı" ifadesini kullandı.

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Esenler Sanayi Sitesi’ndeki patlama böyle gerçekleşmiş: İş yeri sahibi konuştu!
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