Esenler Sanayi Sitesi’ndeki patlama böyle gerçekleşmiş: İş yeri sahibi konuştu!

İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde saat 10.00 sıralarında tamir bakımı sırasında patlama yaşandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Patlamanın yaşandığı iş yerinin sahibi Mehmet Naci Kayın "Ben başka bir işyerimdeydim. Doğalgazlı bir araç vardı, üzerinde tüpleri vardı. Onları hurdaya vermek için hurdacı çağırmış rahmetli ustamız. Bir cahillik yapmışlar taşla kesmeye kalkışmışlar. Araç 5-6 yıldır yatıyordu. Çalışma ruhsatımız vardı iznimiz vardı. Yaralılarla ilgileneceğiz yaralıların biri 40-45 yaşlarında, birisi de 30-35'li yaşlarda. Hurdacıyı tanımıyorum. Çok üzgünüm sabah bana cuma mesajı atmıştı, ustam. Aile, arkadaş gibiydik" dedi.