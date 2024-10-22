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Giriş Tarihi: 22.10.2024 09:06

Esenler TEM Otoyolu'nda feci kaza! Motosiklet, asfalt yenileme aracına çarptı: 1 ölü

İstanbul Esenler TEM Otoyolu'nda motosikletin seyir halindeki asfalt yenileme aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Esenler TEM Otoyolu’nda feci kaza! Motosiklet, asfalt yenileme aracına çarptı: 1 ölü

Kaza, saat 01.30 sıralarında Esenler TEM Otoyolu Tekstilkent mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkay S. (20) kontrolündeki 34 HEZ 223 plakalı motosiklet, bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen 34 HSM 278 plakalı asfalt yenileme aracına arkadan çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve motosiklet yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 20 yaşındaki Berkay S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından talihsiz gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Öte yandan ismi öğrenilemeyen asfalt yenileme aracının şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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Esenler TEM Otoyolu'nda feci kaza! Motosiklet, asfalt yenileme aracına çarptı: 1 ölü
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