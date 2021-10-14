Esenler’de 3 araç birbirine girdi, 2 yaralı

Kaza, 23.00 sıralarında Esenler TEM Otoyolu Otogar bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre Umut Erdoğan idaresindeki 34 AIC 818 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebeple önünde seyreden Mehmet Can Aydın'ın kullandığı 34 BS 6781 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazayı fark edemeyen Ömer Öztürk'ün kullandığı 34 GC 9808 plakalı hafif ticari araç da önünde kaza yapan araçlara çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada Mehmet Can Aydın ile 34 AIC 818 plakalı otomobilde bulunan yolcu Nihat Demir İşleyen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yolda yeni bir kaza yaşanmaması için önlem alırken kazaya karışan üç araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.