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Giriş Tarihi: 5.8.2022

Esenler’de atölyeler iyileştiriliyor

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Esenler’de atölyeler iyileştiriliyor
Esenler Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi Projesi (ESGEP) çerçevesinde 28 atölye iyileştirildi. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, atölyeleri iyileştirilen tekstilcilerle Esenler Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi. Projenin hazırlık aşamasında, başvuruda bulunan ve uygun kriterleri taşıyan atölyelere yönelik planlama çalışması yapıldı. Yaklaşık 1.5 milyon liralık proje çerçevesinde bugüne kadar 28 tekstil atölyesi ve tekstil işçilerinin sağlığı ve güvenliği konusunda risk analizi raporları çıkarıldı. Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesinin yanı sıra atölyelerin ışıklandırma, havalandırma, dinlenme alanları, duş, tuvalet gibi işçi sağlık ve konforuna ilişkin altyapıları iyileştirildi. Sadece İstanbul'u değil dünyayı giydirdiklerini dile getiren Başkan Göksu, "Tekstil atölyelerinin değiştirilmesiyle ilgili devletin imkânlarını ortaya koyan bir çalışma ortaya koymamız gerekir. Bu çerçevede bir proje hazırlama yaparak Kalkınma Ajansı'na sunduk. Kalkınma Ajansı da projeye destek verme konusunda olumlu baktı. Bu aslında bir başlangıç. Esenler'de dünyanın en önemli markalarının yapıldığını görüyorsunuz. Sadece İstanbul değil dünyayı giydiriyoruz" diye konuştu.

35 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK
Teknokent'in temelinin 19 Ağustos'ta atılacağını duyuran Göksu, "Biliyorsunuz Esenler, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle akıllı kent olarak Teknokent ilan edilen tek ilçedir. Şimdi temelini atıyoruz. 6-7 ay sonra bitireceğiz. Sonra ikinci etabını yapacağız. 2. Teknokent'te çalışacak beyaz yakalı sayısı 35 bin kişi. İlk etapta çalışacak kişi sayısı binin üzerinde" ifadelerini kullandı.

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