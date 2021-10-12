Esenler’de can pazarı! Mahallelinin açtığı çarşafa atlayarak ölümden kaçtılar

HASTANEYE KALDIRILAN 4 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

İlk atlayan çocuk çarşafın ardından yere düştü. Daha sonra diğer çocuklar ve anne aşağıya atladı. Yaşanan can pazarı saniye saniye kameraya yansıdı. Mahalle sakinleri bir yandan da yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye yangını tamamen kontrol altına aldı. Hastaneye kaydırılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.