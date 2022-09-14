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Giriş Tarihi: 14.9.2022 10:40

Esenler'de dehşet anları! Şoförü darbedip taksiye zarar verdiler

İstanbul Esenler'de korku dolu anlar yaşandı. Taksi şoförü Erol Ünal, yolcu almak için cadde üzerinde durmasına tepki gösteren motosiklet sürücüleri tarafından darbedildi. Aracın ön camını ve dikiz aynalarını kırılan saldırganlar, kaportasına da hasar verdiler.

DHA
Esenler’de dehşet anları! Şoförü darbedip taksiye zarar verdiler

Esenler Menderes Mahallesi'nde 34 TCT 10 plakalı taksinin şoförü Erol Ünal, yolcu almak için cadde üzerinde durunca arkasından gelen motosiklet sürücüleri korna çalarak tepki gösterdi. Ünal da el işareti yaparak 'bekleyin' dedi. Bu duruma öfkelenen motosiklet sürücüleri, taksinin önünü keserek şoförü darbetti.

Taksinin ön camını ve dikiz aynalarını da kıran motosikletliler, kaportasına da hasar verdi. Hastanede tedavi gören taksi şoförü, saldırganlardan şikayetçi oldu.

"YÜZÜMDE YARA VAR, AYAĞIMA CAM KIRIKLARI BATTI"

Taksi şoförü Erol Ünal hastane önünden yolcu alırken arkasından gelen 3-4 motosiklet sürücüsünün kornaya bastığını, kendisinin de'Bir dakika yolcu alıyorum' dediğini anlattı.

Bu sırada motosiklet sürücülerinden birinin önünü keserek, arabanın üstüne çıktığını söyleyen Ünal, "Arabanın halini görüyorsunuz, camlarını kırdılar. Yolcu da şahit oldu. Beni darbettiler. Kapımı açıp zorla içeri girerek, beni dışarı çıkarmak istediler. Çevredekiler polis gelene kadar yardım ettiler. Onlar da kaçıp gittiler. Ambulansla hastaneye gittim.

Darp raporu aldıktan sonra, karakola gidip ifade verdim. Yüzümde yara var. Ayağıma cam kırıkları battı. Aldığım darbelerden dolayı rahat yürüyemiyorum" dedi.

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Esenler'de dehşet anları! Şoförü darbedip taksiye zarar verdiler
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